أخبار مصر اليوم، موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية، الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة غلق الوزارة مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار.

من المقرر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر أبريل 2025 وسيكون ذلك أول اجتماع لها في العام الحالي وتقوم بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية وكانت اللجنة تنعقد كل ثلاثة أشهر ولكن لارتفاع نسبه الزيادة في اجتماعها الأخير في أكتوبر العام الماضي قررت الانعقاد بعد سته أشهر.

أعلنت وزارة النقل عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

أكد الرئيس السيسي أن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر.

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين والحاصلين علي مؤهلات عليا حول، موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025.

عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي ل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات العاملين بالسوق الإسباني والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

تفقد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وجه محمد هبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.

أعلنت محافظة القاهرة، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فور ظهورها، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى: اضغط هنا

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، انطلاق المؤتمر الدولي السابع عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي.. والمؤتمر الدولى الخامس لأورام الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس.

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة في إطار سلسلة قراءة في كتاب، والتي تناولت كتاب "فلسطين شعب يأبى الموت"، بحضور الدكتور خالد السيد، المشرف العام على مركز الأزهر للترجمة، والدكتور أسامة نبيل، أستاذ اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، واللواء خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، وأدار الندوة الدكتور سامي مندور، أستاذ اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

توجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومنتسبي الوزارة والمجتمع الأكاديمي بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرئاسته لجنة تحكيم إحدى حلقات برنامج GENZ.

عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لقاءً فكريًّا في جناح المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، بعنوان "إحدى القضايا المحورية في التصوف الإسلامي".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من الاسكندرية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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