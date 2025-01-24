الجمعة 24 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يتوجه بالشكر لـ مدبولي لرئاسته لجنة تحكيم المشروعات الجامعية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
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توجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومنتسبي الوزارة والمجتمع الأكاديمي بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرئاسته لجنة تحكيم إحدى حلقات برنامج GENZ.

وزير التعليم العالي يتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لرئاسته لجنة تحكيم إحدى حلقات برنامج GENZ

ويأتي ذلك إيمانًا من بدعم وتشجيع طلاب الجامعات على الابتكار وريادة الأعمال، في ضوء تنفيذ سياسة الدولة بكافة مؤسساتها لدعم الطلاب المبتكرين والنوابغ بالجامعات المصرية وهو ما أسهم بشكل واضح من خلال المسابقة التي قدمها برنامج GENZ في تقديم العديد من الابتكارات مما يسهم في دعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي ومجتمع الصناعة خلال الفترة القادمة.

هذا، وقد شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تحكيم حلقة برنامج GENZ  التي تمت إذاعتها اليوم الجمعة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي في تقييم مشروعات شباب الجامعات المصرية المتأهلين للمرحلة النهائية للبرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج (Gen Z)، يتم إنتاجه بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة.

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