الجمعة 24 يناير 2025
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو

أعلنت محافظة القاهرة، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فور ظهورها، حيث يمكن الحصول عليها  من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى: اضغط هنا


 

نتيجة الشهادة الإعدادية، 90% نسبة النجاح بالعينة العشوائية في الإسكندرية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

 

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أنه جار العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية التصحيح والمراجعة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه يتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الادارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر على نهاية الاسبوع المقبل


وأنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتى انطلقت السبت الماضى


امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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