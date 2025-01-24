رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي عددا من كبار منظمي الرحلات الدوليين

عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي ل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات العاملين بالسوق الإسباني والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

لقاءات رئيس هيئة تنشيط السياحة بالمعرض السياحي الدولي بإسبانيا

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات وأراء منظمي الرحلات بما يساهم في نمو حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية.



وخلال هذه اللقاءات، أعرب منظمو الرحلات عن تطلعهم إلى تنظيم عدد من الحملات التسويقية المشتركة مع الهيئة للترويج لمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة بالسوق الإسباني ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب الترويج للوجهات السياحية المعتادة وهى الأقصر وأسوان والقاهرة.

تنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وشركات السياحة

وأشاروا أيضًا إلى رغبتهم في تنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة لتعريفهم بها بصورة أكبر وبما تتمتع به من مقومات سياحية جاذبة، بالإضافة إلى الترويج للوجهات السياحية التي يفضلها السائح الإسباني وهي القاهرة والأقصر وأسوان معربين عن تفاؤلهم بنمو حركة السياحة الوافدة من السوق الإسباني إلى الوجهات السياحية المختلفة بمصر.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من أمن وأمان وسلامة، لافتًا إلى أن مصر حققت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا في تاريخ السياحة المصرية حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة 15,750 مليون سائح وهو ما يؤكد على أن مصر مقصد أمن للسائحين وأنها لم تتأثر بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

كما أبدى استعداده لتنفيذ الحملات الترويجية المشتركة التي تناولتها هذه اللقاءات، مشيرًا إلى الباقات التحفيزية ضمن برنامج تنفيذ الطيران الذي تقدمه وزارة السياحة والآثار والتي ستقدمها الوزارة للشركات التي ستقوم بتسيير رحلات طيران إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

وخلال اللقاء مع Easy Jet Holidays، أشار المدير التجاري للشركة إلى رغبتهم في تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للمتحف المصري الكبير في دولة إسبانيا بما يساهم في جذب السائحين لزيارة المتحف ومدينة القاهرة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية للمتحف المصري الكبير بعد أن يتم افتتاحه كاملًا للتعرف عليه وعلى ما يضمه من مقتنيات أثرية تنتمي للحضارة المصرية العريقة.

وفي هذا الصدد، أوضح عمرو القاضي أنه من المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من افتتاحه في الترويج للحركة السياحية الوافدة لمدينة القاهرة وأن تكون وجهة سياحية لها برنامجًا سياحيًا قائم بذاته يتضمن المتحف المصري الكبير ومنطقتي أهرامات الجيزة وسقارة الأثرية وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية الإسلامية بالقاهرة التاريخية والقبطية واليهودية بمنطقة مصر القديمة.



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