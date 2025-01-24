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بالرابط والخطوات، موعد فتح التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025

وظائف معلم مساعد،فيتو
وظائف معلم مساعد،فيتو

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ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025

 

موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025

 

وحول موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

 

وبشأن موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025، أوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة   في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل. 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل. 

موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025،فيتو
موعد فتح ورابط وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025،فيتو

خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

 

وحول خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات  عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

 

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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