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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

أيمن موسى وكيل وزارة
أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية،فيتو

أكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى على قدم وساق داخل الكنترول.  

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سرعة رصد  نتائج الشهادة الاعدادية

وأضاف أنه وجه بتسريع إجراءات التصحيح ورصد نتائج الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية وذلك لسرعة إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد. 

 

وأضاف أن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول. 

 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أكرم خلال محافظ الإسماعيلية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

وتتوقع مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة محافظة الإسماعيلية على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها.

وفى سياق متصل قدم أيمن موسى وكيل الوزارة والدكتور سامى فضل وكيل المديرية تحية شكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة الإسماعيلية.

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