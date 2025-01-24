مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة

تفقد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وأعرب عن إعجابه بحسن التنظيم، وتنوع أركان الجناح التي تلبي احتياجات مختلف الزوار، مؤكدًا أهمية مشاركة الأزهر في هذا الحدث الثقافي العالمي لتعزيز العلم والمعرفة والفكر الوسطي المعتدل.

مفتي الجمهورية: جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعد منصة مهمة للتواصل مع الجمهور وعرض جهود الأزهر

وأوضح مفتي الجمهورية، أن جناح الأزهر بمعرض الكتاب، يعد منصة مهمة للتواصل مع الجمهور وعرض جهود الأزهر في مجالات الفتاوى، والتعليم، والتراث، بالإضافة إلى دوره في بناء الفكر الإسلامي السليم، مبينًا أن مشاركة الأزهر في المعرض تعكس التزامه العميق بنشر قيم التسامح والعلم، مؤكدًا أهمية هذا الحدث الثقافي في تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام.

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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