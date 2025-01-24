كيفية التخلص من دمل شعيرة العين بطرق بسيطة في المنزل

عادةً ما تظهر الدمامل على الحافة الخارجية أو أسفل الجفن مباشرة، وهي نتوءات تشبه البثور، محاطة بالاحمرار، وتستمر عادةً لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، ثم تنفجر، وتلتئم في غضون أسبوع تقريبًا.

وعلى الرغم من أنها قد تكون مؤلمة، يمكن علاجها في المنزل بخطوات بسيطة.

ولا يمكن علاج دمل العين (شعيرة العين) في يوم أو أثنين، إلا أن المريض يشعر براحة كبيرة بعد بدء الرعاية المنزلية السريعة، ويمكن أن تستغرق معظم الشعيرة من سبعة إلى 10 أيام للشفاء بالعلاجات المنزلية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيفية التخلص من دمل العين

توجد العديد من العلاجات التي يمكن القيام بها في المنزل للتخلص من دمل العين، وقبل لمس العين أو وضع أي علاج، يجب التأكد من غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

ثم يمكن تجربة أحد هذه العلاجات المنزلية:

1. وضع كمادات دافئة

يمكن المساعدة في العملية عن طريق وضع قطعة قماش دافئة ونظيفة ورطبة على العين المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل عدة مرات في اليوم، كاما برد القماش يمكن تسخينه مرة أخرى.

تسمح الحرارة للشعيرة بالتصريف من تلقاء نفسها

2. جرب دواءً بدون وصفة طبية.

توجد العديد من المراهم والضمادات الطبية والمحاليل التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تساعد في تخفيف الألم.

يمكن أيضًا تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب والحرق والتورم.

3. استخدم شامبو الأطفال

يمكن استخدام شامبو الأطفال أو صابون لطيف آخر خالٍ من المواد الكيميائية القاسية أو العطور أو الأصباغ.

وغسل العين بلطف باستخدام شامبو الأطفال أو صابون طبيعي خفيف لا يحرق العين، قم بتخفيف الشامبو أو الصابون في الماء الدافئ ثم ضعه على الجفون برفق باستخدام قطعة قطن نظيفة أو منشفة.

4. تجنب المكياج

لتجنب المزيد من التهيج والعدوى، يُنصح بعدم وضع المكياج عندما الإصابة بالشعيرة.

فيجب الحفاظ على المنطقة نظيفة وغير مغطاة - يمكن لمستحضرات التجميل منع ذلك، وقد يؤدي وضع المكياج عندما إلى تأخير عملية الشفاء.

يجب أيضًا تنظيف أي فرش مكياج والتخلص من أي مكياج للعين مثل ظلال العيون أو الماسكارا أو محدد العيون.

لا ترتدي العدسات اللاصقة

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة عادةً، فيمكن التوقف عندما يكون لديك شعيرة، لأنها يمكن أن تسبب أيضًا تهيجًا وعدوى.

وبعد شفاء شعيرة، من الأفضل أن تبدأ بزوج جديد من العدسات اللاصقة لتجنب المزيد من التهيج أو العدوى.

العلاجات المنزلية التي يجب تجنبها لدمل العين

قد يكون الإنترنت مليئًا بالعلاجات المنزلية - وبينما قد ينجح بعضها، يجب تجنب ما يلي:

تدليك المنطقة، قد يُعتقد أن تدلي المنطقة يمكن أن يساعد في تصريف السائل، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي التدليك في المنطقة إلى تفاقم الحالة أو يؤدي إلى مضاعفات من خلال زيادة خطر انتشار العدوى أو التسبب في تلف الأنسجة المحيطة.

استخدام زيت جوز الهند، على الرغم من أن زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات قد يكون لها فوائد محتملة، إلا أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد فعاليته الحقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.