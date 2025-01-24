الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

طائرة، فيتو
طائرة، فيتو

ذكرت مضيفة طيران روسية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف باسم “ تانيا دانيلوفا”،  أن مطار تنزينج هيلاري في نيبال هو أكثر المطارات خطورة في العالم فطول المدرج هناك حوالي 500 متر فقط.

أخطر مطار في العالم 


وشاركت مضيفة الطيران الروسية عبر حسابها في "انستجرام" @tanyadanilova هذه المعلومات حول مطار "لوكلا" الذي يقع في الجزء الشرقي من نيبال.


وأضافت: "طول المدرج هناك يبلغ حوالي 500 متر فقط، وهو أقصر مدرج في العالم  بالإضافة إلى ذلك، فإن الجبال المحيطة تجعل الهبوط صعبا، خاصة في حالات الهبوط الاضطراري".

وفي وقت سابق، كشفت المضيفة نفسها عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات، حيث يتم عرضها في مزادات وبيعها. 

وأوضحت في مقطع فيديو أن المطارات تحاول غالبا التواصل مع الأشخاص الذين نسوا أو فقدوا أمتعتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخطر مطار في العالم نيبال المدرج انستجرام

مواد متعلقة

بعد الصين، زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب نيبال ووقوع قتلى وانهيارات

استمر ساعات، انتهاء عطل تقني في مطارات ألمانيا الكبرى
ads

الأكثر قراءة

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

عز الدين الحداد يكشف خداع حماس لإسرائيل قبل طوفان الأقصى (فيديو)

ما خفى أعظم، هكذا كان يقود يحيى السنوار المقاومة فوق الأرض (فيديو)

مخالفة الذوق العام، تعرف على عقوبة أنغام وعبد المجيد عبد الله في القانون السعودي (فيديو)

مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

الأهلي يعلن تعاقده مع مصطفى العش قادما من زد

منوعات

المزيد

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان معراج النبي ﷺ غير حقيقي وكان منامًا؟ رد حاسم من يسري جبر (فيديو)

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بخبر سعيد قريبا

أمين البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب: الإلحاد انحراف عن أسس عقلية كامنة بطبيعة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية