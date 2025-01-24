طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

ذكرت مضيفة طيران روسية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف باسم “ تانيا دانيلوفا”، أن مطار تنزينج هيلاري في نيبال هو أكثر المطارات خطورة في العالم فطول المدرج هناك حوالي 500 متر فقط.

أخطر مطار في العالم



وشاركت مضيفة الطيران الروسية عبر حسابها في "انستجرام" @tanyadanilova هذه المعلومات حول مطار "لوكلا" الذي يقع في الجزء الشرقي من نيبال.



وأضافت: "طول المدرج هناك يبلغ حوالي 500 متر فقط، وهو أقصر مدرج في العالم بالإضافة إلى ذلك، فإن الجبال المحيطة تجعل الهبوط صعبا، خاصة في حالات الهبوط الاضطراري".

وفي وقت سابق، كشفت المضيفة نفسها عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات، حيث يتم عرضها في مزادات وبيعها.

وأوضحت في مقطع فيديو أن المطارات تحاول غالبا التواصل مع الأشخاص الذين نسوا أو فقدوا أمتعتهم.

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