الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا محصنا في جنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بإنشاء موقع عسكري محصن في جنوب لبنان.

قوات الاحتلال تشرع في إنشاء موقع عسكري جنوب لبنان 
 

وذكرت التقارير أن قوات الاحتلال أدخلت تجهيزات إلكترونية إلى الموقع تتعلق بالجمع الحربي، في تلة العويضة الإستراتيجية بين بلدتي الطيبة والعديسة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في بيان له الشهر الماضي، إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الانسحاب من لبنان لن يكتمل في مهلة الـ60 يوما؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل من قبل لبنان.

تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

ولفت البيان إلى أن حزب الله لم ينسحب إلى ما وراء الليطاني، مؤكدًا أن الانسحاب من لبنان سيكون مرحليا بالتنسيق مع أمريكا.

وقبل ذلك، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على التوغل في بلدة بني حيان في جنوب لبنان وقام بإحراق عدة منازل فيها.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، توغلت عند منتصف الليل، قوة إسرائيلية داخل بلدة بني حيان الجنوبية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان قوات الاحتلال جنوب لبنان نتنياهو

مواد متعلقة

الاحتلال يتراجع عن الانسحاب من جنوب لبنان لهذه الأسباب

إعلام عبري: المجلس الوزاري الأمني لم يحسم قرار الانسحاب من لبنان
ads

الأكثر قراءة

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

تلامس أعلى مستوياتها، أسعار الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 24-1-2025

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بالرابط والخطوات، موعد فتح التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025

مصدر أمني يكشف لـ«فيتو» حقيقة العثور على كتب السحر بمنزل مرتكب جريمة الأقصر

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بشارة بخبر سعيد قريبا

أمين البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب: الإلحاد انحراف عن أسس عقلية كامنة بطبيعة الإنسان

مفتي الجمهورية: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية