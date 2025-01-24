لقد كان من رحمة الله تعالى بالعباد أن بدأ سبحانه خطابه لهم بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم" وما كان ذلك إلا لرحمته بالعباد وليبعث في أنفسهم الأمن والطمأنينة. وليفتح لهم باب الأمل والرجاء فيه عز وجل ويغلق أمامهم باب الرهبة والخوف والقنوط واليأس.

والرحمة صفة إلهية شملت وحوت على كل مظاهر الفضل والكرم والعطاء الإلهي والإحسان والبر.. فحلمه على العباد وصبره عز وجل عليهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. وعفوه تعالى ومغفرته وتوبته. وكرمه وجوده وإحسانه حتى على عباده الكفرة والعصاة والمذنبين. وفضله وامتنانه وهدايته ولطفه وبره وإحسانه حتى للمسيء. وجبره للخواطر.



وفتحه تعالى للعباد باب الرجاء وعدم القنوط واليأس من رحمته وغير ذلك الكثير والكثير من مظاهر الرحمة الإلهية بالعباد، كلها من معاني وصور ومظاهر الرحمة الإلهية بالخلق. وبمعنى مختصر: الرحمة الإلهية هي خزينة الفضل والكرم والعطاء الإلهي التي لا يشار إليها لا بكم ولا بحد ولا منتهى، والتي لا ينقص منها مثقال ذرة مع عظيم عطائه وجوده وكرمه وإحسانه تعالى.

وصفة الرحمة صبغها الحق عز وجل في سائر الصفات المنسوبة إليه سبحانه بما في ذلك صفات الجبروت والقهر. فهو تعالى رحمن رحيم في بطشه وعقابه وانتقامه. ولعل سائل يسأل فيقول كيف ذلك؟

نقول: إن بطش الله عز وجل وقهره وانتقامه لا يكونان إلا من أهل الظلم والبغي والعدوان والطغيان والفساد وشرار البشر الطغاة المتكبرين والجبابرة، الذين خلت قلوبهم من الرحمة، فظلموا وبطشوا وتجبروا وطغوا وأفسدوا وجاروا على ضعاف العباد، وكانوا مصدر عذاب وشقاء وظلم وألم لهم.

إذا ندرك أن انتقامه منهم وبطشه لهم رحمة بالضعفاء والمستضعفين والمغلوب على أمرهم. وفي ذلك قمة الرحمة منه سبحانه.

هذا وهناك رحمة عامه يرحم الله تعالى بها جميع الخلق وهي المشار إليها بإسمه تبارك في علاه "الرَّحْمَٰنِ" وهي التي وسعت كل شيء.. وهناك رحمة من الله جل جلاله خاصة قاصرة على عباده المؤمنين. وهي المشار إليها بإسمه سبحانه "الرَّحِيمِ".

هذا وقد كان مما خص الله تعالى به رسوله الكريم ونبيه العظيم محبوبه ومصطفاه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أن جمع في خلقه هاتان الصفتان "الرحمة والرحيمية". وحققه بهما وجعله مظهرا لهما.

فإلى صفة الرحمة العامة أشار جل جلاله إليه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" أي لجميع الكائنات والخلق.. وإلى الرحيمية وهي الرحمة الخاصة التي خص بها الرسول الكريم والتي هي قاصرة على عباد الله المؤمنين أشار إليها تبارك في علاه بقوله "بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ".

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