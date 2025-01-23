أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يخسر من مودرن سبورت بالدوري الممتاز.. عمر مرموش يخوض تدريبه الأول مع مانشستر سيتي.. قرارات اجتماع هاني أبوريدة مع اللجنة الفنية للجبلاية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ظهر المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في مرانه الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد توقيعه رسميًا للفريق السماوي حتى 2029.

أكد النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، أنه فخور كونه أول لاعب مصري يلعب في صفوف السيتي، ويسعى لرفع اسم مصر عاليًا في الدوري الإنجليزي.

انتهت مباراة بتروجت ضد المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت، رشاد المتولي ومصطفى الجمل في الدقيقتين 17 و37، بينما سجل خالد صبحي هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 51.

علق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي الاتحاد الليبي اليوم رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري.

الأهلي، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغيير طريقة اللعب خلال مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز ـ المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

ويعاني النادي الأهلي من أزمة في مركز الهجوم بسبب النقص العددي، حيث يدخل الفريق حتي تلك اللحظة مباراة بيراميدز بدون أي مهاجم، بعد إصابة وسام أبو علي وغيابه عن المباراة، وانتقال كهربا رسميا إلي صفوف الاتحاد الليبي.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، خلال مباراة اليوم أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقع اللاعب الإنجليزي ذو الأصول المصرية ألفين أيمن، اليوم الخميس، على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

وألفين أيمن لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا انضم إلى ليفربول من صفوف وولفرهامبتون في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت يلعب مع فريق تحت 18 عامًا.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من باريس سان جيرمان.

انتهت مباراة بورتو البرتغالي أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدراجاو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

اتحاد الكرة،عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا اليوم الخميس، بحضور المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بمستقبل الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، وعلى رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007.

يستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العزاء في المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني والذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 88 عامًا، والذي يقُام من جانب النادي الأهلي اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم.

وحرص خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء علي حضور عزاء المرحوم الكابتن ميمي الشربيني، المقام اليوم.

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، فيصل اسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم بمقر مركز المنتخبات الوطنية، فى زيارة ودية لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والموزمبيقي.

وجدد رئيس الاتحاد الموزمبيقي تهنئته لأبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، وقام أبو ريدة بإهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم لرئيس الاتحاد الموزمبيقي في ختام الزيارة، معربا عن سعادته بالزيارة وتعزيز التعاون المستمر مع الاتحاد الموزمبيقي خلال المرحلة المقبلة.

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