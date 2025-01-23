الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

أبو ريدة يبحث تعزيز
أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، فيصل اسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم بمقر مركز المنتخبات الوطنية،  فى زيارة ودية لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والموزمبيقي.

وجدد رئيس الاتحاد الموزمبيقي تهنئته لأبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، وقام أبو ريدة بإهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم لرئيس الاتحاد الموزمبيقي في ختام الزيارة، معربا عن سعادته بالزيارة وتعزيز التعاون المستمر  مع الاتحاد الموزمبيقي خلال المرحلة المقبلة.

فيما أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى مديري الأفرع، يؤكد على الاستخدام الإلزامي لسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، في عملية تسجيل اللاعبين وذلك حرصَا على مصالح الأندية المصري ولعدم إقامة إجراءات قانونية لم يصل علم النادي غليها إلا عن طريق سيستم الفيفا.

حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في كرة القدم المصرية، بعد أنباء توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، بسبب تأخر اتحاد الكرة في سداد مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ 12 مليون جنيه.

وكشف مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن المنظمة ملتزمة بإجراء التحاليل في مباريات الدوري المصري وكل اللعبات الرياضية لمواجهة خطر المنشطات.

وأضاف المصدر أن المنظمة لا تتواجد في جميع مباريات الدوري المصري، وإنما تتواجد بخطة معينة لضمان إجراء تحاليل لجميع الفرق المشاركة في الدوري المصري، وأنه ليس من الضروري التواجد في جميع المباريات خاصة أن المنظمة تأخذ عينات من جميع الرياضيين في جميع المنافسات الرياضية في مصر.

وشدد المصدر على أن العام 2024 الماضي كان الأكثر من حيث عدد عينات المنشطات المسحوبة من لاعبي الدوري المصري، منذ بدء إجراء تحليل المنشطات للبطولة في 2022، كما تم سحب عينات في مباريات الدوري المصري بالعام الحالي 2025.

واختتم المصدر حديثه بأن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لجدولة المستحقات المتأخرة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وأن هناك انفراجة قريبة في الأزمة.

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