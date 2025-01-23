الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من كهربا على انتقاله لـ الاتحاد الليبي

كهربا لاعب الاتحاد
كهربا لاعب الاتحاد الليبي،فيتو

علق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من  النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك صورة من مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف الاتحاد الليبي معلقا: “طموح وتحدٍ جديد مع العميد نادي الاتحاد الليبي دعواتكم ودعمكم المستمر يصنع الفارق دائمًا ”. 

وأعلن نادي الاتحاد الليبي اليوم رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري. 

وكان كهربا توجه أمس الأربعاء إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

 يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

كشف حساب كهربا مع الأهلى

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا.

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كهربا الاتحاد الليبي الأهلي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا

مواد متعلقة

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا

الاتحاد الليبي يحل أزمة مؤمن سليمان قبل انضمام كهربا
ads

الأكثر قراءة

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

مودرن سبورت يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الزمالك 0/1 (صور)

وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة لقصص الأنبياء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك

منوعات

المزيد

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية