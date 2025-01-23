الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز على بورتو 0/1 في الدوري الأوروبي

أيوب الكعبي، فيتو
أيوب الكعبي، فيتو

انتهت  مباراة بورتو البرتغالي أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدراجاو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

سجل المهاجم المغربي الدولي أيوب الكعبي هدف أولمبياكوس في مرمى بورتو في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

تشكيل بورتو ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو، نوهان بيريز، تياجو ديالو، فرانسيسكو مورا.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس إيجليسياس، رودريجو مورا، آلان فاريلا.

خط الهجوم: إدواردو جابريل، صامويل أوموروديون، وينديرسون جالينو.

تشكيل أولمبياكوس أمام بورتو

حراسة المرمى: كونستانتينوس تزولاكيس.

خط الدفاع: رودينيي مارسيلو، باناجيوتيس ريتسوس، ديفيد كارمو، فرانشيسكو أورتيجا.

خط الوسط: كريستوس موزاكيتيس، داني جارسيا، شيكينهو.

خط الهجوم: تشارالامبوس كوستولاس، جيورجيوس ماسوراس، أيوب الكعبي.

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