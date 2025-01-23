الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يخوض مرانه الأول مع مانشستر سيتي (صور)

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

ظهر المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في مرانه الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد توقيعه رسميًا للفريق السماوي حتى 2029.

أول تعليق من عمر مرموش على انتقاله إلى مانشستر سيتي

أكد النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، أنه فخور كونه أول لاعب مصري يلعب في صفوف السيتي، ويسعى لرفع اسم مصر عاليًا في الدوري الإنجليزي.

وقال عمر مرموش، في أول حوار له مع حساب مانشستر سيتي على منصة إكس: إنه يسعى لبداية موفقة مع السيتي، وأنه متشوق لأول مباراة له مع الفريق، حتى يقدم كل ما لديه ويُظهر إمكانياته.

وأضاف مرموش أنه يتمنى أن يحقق بطولات كثيرة مع مانشستر سيتي، وأنه منذ صغره كان يتابع المهاجم الأرجنتيني أجويرو مع مانشستر سيتي بسبب الشبه الذي يجمع بينهما على حد قول مرموش، وأن لديه نفس مميزات أجويرو الذي يلعب تحت المهاجم ودائما ما يتحرك في المساحات وأثناء تواجد الكرة في قدمه يكون مخيف للمنافسين.

الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي مرموش

مواد متعلقة

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو)

شاهد، حساب البريميرليج يحتفي بانضمام مرموش لـ مانشستر سيتي

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

ads

الأكثر قراءة

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

مودرن سبورت يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الزمالك 0/1 (صور)

وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة لقصص الأنبياء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك

منوعات

المزيد

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية