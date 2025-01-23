رسميا، يوفنتوس يستعير كولو مواني من باريس سان جيرمان

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من باريس سان جيرمان.

تفاصيل انتقال كولو مواني لـ يوفنتوس

وسيرحل كولو مواني إلى صفوف يوفنتوس، في "إعارة جافة" بسبب عدم وجود خيار لشراء اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

ووصل مواني إلى تورينو، الأسبوع الماضي، لإجراء الكشف الطبي، وكان تياجو موتا مدرب يوفنتوس، يأمل في الاعتماد عليه أمام ميلان، السبت الماضي.

لكن باريس سان جيرمان لم يكن مسموحًا له بترك لاعب آخر على سبيل الإعارة لوصوله إلى الحد الأقصى المسموح به هذا الموسم، لينهي الفريق الفرنسي، الأزمة، بإنهاء عقد خوان بيرنات.

وبالتالي، يستطيع يوفنتوس، الاعتماد على خدمات الدولي الفرنسي أمام المتصدر نابولي، السبت المقبل.

وتدرج مواني في أكاديمية نانت، واكتسب شهرة رفقة آينتراخت فرانكفورت، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو في صيف 2023.

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