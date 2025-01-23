بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز

انتهت مباراة بتروجت ضد المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت، رشاد المتولي ومصطفى الجمل في الدقيقتين 17 و37، بينما سجل خالد صبحي هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 51.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن، بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أمادو با، أحمد القرموطي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

تشكيل بتروجت ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: أحمد بحبح - إسلام هشام - هادي رياض - محمود شديد قناوي.

خط الوسط: أحمد رضا - مصطفى الجمل - توفيق محمد.

خط الهجوم: رشاد المتولي - جابريل شيكودي - حامد حمدان.

ترتيب بتروجت والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع بتروجت رصيده إلى 13 نقطة ويرتقي للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 15 في المركز الخامس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.