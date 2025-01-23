بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

حذرت سلطات الجمارك الفرنسية، أمس، من عسل الانتصاب الذي يغزو الأسواق بطريقة غير قانونية تحت غطاء البراءة، تبدو في ظاهرها غير ضارة، إلا أنها تحمل في طياتها مزيجًا خطيرًا من العسل ومواد شبيهة بعقاقير علاج ضعف الانتصاب مثل السيلدينافيل التادالافيل.

تحذير فرنسي من خطورة عسل الانتصاب

ووفق موقع "يورنيوز" يتم تقديم عسل الانتصاب في عبوات على شكل أعواد أو حقن، ويباع في السوق السوداء داخل بعض المحلات الليلية بأسعار زهيدة، كبديل طبيعى لعقار الفياجرا.

ورغم تسويقه على أنه "منتج احتفالي"، حذرت وكالة الجمارك الفرنسية من أن هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين، خصوصًا عند خلطها بالكحول أو أدوية مثل تلك الخاصة بضغط الدم.

أعواد عسل الانتصاب تحمل آثارا جانبية خطيرة

وأكد المسئولون فى الجمارك الفرنسية، أن أعواد عسل الانتصاب التي تبدو بريئة وجديرة بالثقة، قد تتسبب في آثار جانبية خطيرة، ما يثير القلق بشأن توسع استخدامها بين المستهلكين غير المدركين لمخاطرها، ويبدو أن الشعبية المتزايدة لهذا المنتج غير القانوني تعكس تحديًا كبيرًا للسلطات في ظل الإقبال المتزايد عليه.

🇫🇷🍯French authorities made a record bust in 2024, seizing 13 tonnes of honey laced with erectile dysfunction medicine. https://t.co/PSyhlK0U9L — Euronews Next (@euronewsnext) January 21, 2025

في عام 2023، سجلت السلطات الفرنسية 131 حالة ضبط لهذه المادة، مقارنة بـ18 حالة فقط في عام 2019. إلا أن الضبطية الأخيرة في نوفمبر 2024 في مارسيليا حققت رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث تم العثور على حوالي 860 ألف عودًا، أي ما يعادل 13 طنا.

وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات كشفت أن هذا "عسل الانتصاب" يتم تهريبه من دول مثل ماليزيا، تركيا، تونس، وتايلاند، كما تم العثور على هذه المادة منتشرة في جميع أنحاء فرنسا، مع عمليات ضبط كبيرة في ليون وكليرمون فيران، حيث تم اكتشاف حوالي 25 ألف عود في يونيو 2024.

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