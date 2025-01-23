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محافظات

قطع مفاجئ للمياه ببعض الأماكن في الإسكندرية، وبيان من المحافظة

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل، بانقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية، بسبب كسر مفاجئ بالموقع.

وقالت المحافظة في بيان: “نظرًا إلى وجود كسر مفاجئ بالموقع ٨١ شارع طيبة الإبراهيمية مما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع  المياه عن منطقة الإبراهيمية شارع بور سعيد حتى الترام، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٣-١-٢٠٢٥”. 

وأوضحت أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشيرة إلى أنه سوف تلقى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن للشركة ١٢٥.

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انقطاع المياه منطقة الإبراهيمية كسر مفاجئ
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