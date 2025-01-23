قطع مفاجئ للمياه ببعض الأماكن في الإسكندرية، وبيان من المحافظة

أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل، بانقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية، بسبب كسر مفاجئ بالموقع.

وقالت المحافظة في بيان: “نظرًا إلى وجود كسر مفاجئ بالموقع ٨١ شارع طيبة الإبراهيمية مما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية شارع بور سعيد حتى الترام، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٣-١-٢٠٢٥”.

وأوضحت أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشيرة إلى أنه سوف تلقى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن للشركة ١٢٥.

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