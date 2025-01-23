إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات ملاكي أعلى كوبري المستقبل بالإسماعيلية (صور)

أصيب 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات ملاك أعلى كوبرى المستقبل فى محافظة الإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين 3 سيارات فى محافظة الإسماعيلية، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص.

جانب من الحادث،فيتو

جانب من الحادث،فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل المصابين إلى المستشفى

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابو خليفة.

جانب من الحادث،فيتو

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش وكدمات وسحجات وجروح حيث تم إسعافهم ورعايتهم طبيا.

ومن جانبها تابعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، الحادث منذ وقوعه.

وتم توجيه معدات وآليات المدينة بالتوجه إلى مكان الحادث لرفع إثاره وذلك بالتعاون مع إدارة مرور الإسماعيلية.

رد متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

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