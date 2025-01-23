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طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحان مادة العلوم

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية،فيتو

يختتم طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية فى محافظةالإسماعيلية، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول بأداء مادة العلوم، وذلك وسط اجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.  

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عدد طلاب الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية 

وكانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي يوم السبت الماضي، حيث يؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية نحو 31 ألف طالب وطالبة بعدد 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليميه الثمانية في محافظة الإسماعيلية وتنتهي اليوم الخميس.
 

تشديدات على الالتزام بقرارات الوزارة 

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

 

ضبط اللجان الامتحانية 

وأشار إلى  تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

 

سرية طباعة الامتحانات 

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.  

 

تشكيل غرفة عمليات رئيسية 

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.
 

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