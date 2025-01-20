الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

حملات مكبرة للتفتيش على تطبيق الاشتراطات البيئية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت إدارة شئون البيئة في حافظة الإسماعيلية، عدد من الحملات المكبرة استهدفت المرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات والمطاعم والورش والمخابز بقرية السبع آبار الغربية؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة. 

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تنظيم حملة مكبرة بمركز ومدينة ابوصوير 

ومن جانبها قالت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير والوحدة المحلية لقرية السبع آبار الغربية، بالقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

نشر الوعي البيئي 

وأوضحت مديرة إدارة الشئون البيئية في الإسماعيلية أن أعمال الحملة شملت التنبيه على أصحاب المحال بضرورة استخراج رخصة للنشاط الممارس له وضرورة الحصول على الموافقات الخاصة بهذه الأنشطة، وفي حال عدم استخراج التراخيص اللازمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية 

مؤكدة أنه تم إدراج الحملة بالقرية استجابة لعدد من المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية.  


و تم التأكد من مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بأنشطة تلك المحال.

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

وخلال الحملة، قامت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية بتوعية بعض الأهالي بقرية السبع آبار الغربية بضرورة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وذلك من خلال تضافر جميع الجهود والتعاون مع الجهاز التنفيذي للارتقاء بمستوى النظافة العامة للقرية.
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية إدارة الشئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية قرية السبع آبار مركز ومدينة ابوصوير

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