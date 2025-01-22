محافظ الإسماعيلية يؤكد على دور وسائل الإعلام في التأثير على الرأي العام

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على تأثير الإعلام المرئي والمسموع وقدرته في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى تأثيره القوي على الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية.

تعزيز قدرات الأفراد ودورهم في المجتمع

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن وسائل الإعلام قادرة على تعزيز قدرات الأفراد من خلال تزويدهم بالمعلومات بطرق أكثر قبولًا لديهم، بالإضافة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

جانب من الزيارة،فيتو

لقاء محافظ الإسماعيلية مع العاملين بإذاعة وتلفزيون القناة

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مبنى إذاعة وتليفزيون القنال.

جانب من الزيارة،فيتو

وشملت الجولة تفقد استوديوهات التليفزيون والإذاعة واللقاء بالعاملين بجميع الأقسام والاستماع إليهم، موجهًا لهم الشكر والتقدير على ما يقدمونه من رسائل توعية للشارع الإسماعيلي ولإقليم القناة، ومؤكدًا على دورهم المؤثر في نقل نبض الشارع للمسئول وكذلك عرض جهد الأجهزة التنفيذية للمواطنين من خلال خريطة البرامج المتنوعة لهم.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

رئيس تليفزيون القناة يستقبل محافظ الإسماعيلية

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته رأفت عبد النعيم رئيس تليفزيون القنال، خالد جودة المستشار الإعلامي للمحافظ، وعددًا من القيادات الإعلامية من التليفزيون والإذاعة.

جانب من الزيارة،فيتو

ورحب رئيس تليفزيون القنال بزيارة محافظ الإسماعيلية، لمبنى التليفزيون، والذي يعد من أقدم القنوات الإقليمية والتي تم إطلاق أول بث لها في أكتوبر ١٩٨٨، وطالما شارك مواطني المحافظة أفراحهم وآمالهم من خلال طرح لجميع الموضوعات التي تهم الشارع الإسماعيلي.



وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه حي ثالث وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة برفع كفاءة ونظافة محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون وداخله، والقيام بتجميله وزراعة الأشجار المناسبة داخل المبنى، مع استمرار الأعمال به بصفة دورية.

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