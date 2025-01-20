محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل بالشبكة، وكذلك لمتابعة إجراءات إدارة الأزمات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات.

أبرز الحضور خلال الجولة

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء مهندس هنري إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد،المستشار محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أهمية مشروع الشبكة الوطنية

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والذي يعد إنجازًا تاريخيًّا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

جانب من الزيارة،فيتو

الهدف من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ

و تهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

التعامل العاجل مع البلاغات والطوارئ

مشيرًا أن تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.



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