الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، ومناقشة الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل مراكز ومدن المحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، بشكل قانوني.

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تعظيم الاستفادة المالية واستغلال الأماكن بالمحافظة 

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة والتنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية لتكثيف الحملات؛ لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة، مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري وحوادث السيارات. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، المستشار القانوني للمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، مدير عام الشئون القانونية، مدير لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، مدير عام الحسابات الخاصة، ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين، أبوصوير، ورؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 

أبرز محاور الاجتماع

واستعرض نائب محافظ الإسماعيلية أعمال لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، ومناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات لتعظيم الاستفادة من دور اللجنة، علاوة على عرض ومناقشة المشكلات التي تواجه عمل اللجنة.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة الأماكن المقترحة 

بجانب مناقشة آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 

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