وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بإدارة طلخا (صور)

قام الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في إدارة طلخا التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية في جولة بمدارس إدارة طلخا

استهدفت متابعة وكيل تعليم الدقهلية الامتحانات بمدارس:

-الدلتا الدولية للغات الخاصة

-المنصورة كوليدچ الخاصة

وعقب ذلك توجه لاستقبال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات ومدرسة الشهيد العقيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات.



جدول امتحانات صفوف النقل اليوم بالدقهلية



وهذا وقد أدى اليوم طلاب وطالبات صفوف النقل الامتحانات

طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي الرياضيات وICT

والصف الخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم وICT

والصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

والصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية

والصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات

و الصف الثاني الثانوي مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب

وخلال الجولة وجه اللواء محافظ الدقهلية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب بما يضمن سهولة سير الامتحانات

كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.



وأكد أيضًا على أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين

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