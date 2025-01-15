أستاذة تربية تكشف دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي للطلاب أثناء الامتحانات

تعد فترة الامتحانات من أكثر الأوقات حساسية في حياة الأبناء، حيث تترافق مع ضغوط نفسية وتوتر قد يؤثر على أدائهم التحصيلي، ونفسيتهم بشكل عام.

ولأن الأسرة هي الداعم الأساسي للأبناء، يصبح دورها حاسمًا في تقديم الدعم النفسي اللازم لتجاوز هذه الفترة بسلام.

وأكدت الدكتورة عبلة إبراهيم، أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الأسرة هي حجر الزاوية في تحقيق الدعم النفسي للأبناء خلال فترة الامتحانات، من خلال خلق بيئة آمنة، مع تقديم التشجيع، وتعليم الأبناء مهارات التعامل مع التوتر.

وتستعرض الدكتورة عبلة، أهمية الدعم النفسي للأبناء خلال فترة الامتحانات، ودور الأسرة في تخفيف الضغوط، واستراتيجيات دعم الأبناء نفسيًا وأكاديميًا.

أولًا: أهمية الدعم النفسي خلال فترة الامتحانات

الضغط النفسي المصاحب للامتحانات ليس أمرًا سلبيًا دائمًا، فهو قد يحفز الأبناء على الاجتهاد والتركيز. ومع ذلك، قد يتسبب الضغط الزائد في شعورهم بالخوف أو فقدان الثقة بالنفس، مما يؤدي إلى تدني أدائهم الأكاديمي. هنا يظهر دور الدعم النفسي في مساعدة الأبناء على تحقيق التوازن بين التحفيز الإيجابي وتجنب القلق الزائد.

إن تقديم الدعم النفسي يساعد الأبناء على:

تعزيز الثقة بالنفس: يشعر الأبناء بالقدرة على النجاح عندما يجدون من يساندهم ويؤمن بقدراتهم.

إدارة الوقت والضغوط: عندما يتعلم الأبناء مهارات تنظيم الوقت والتعامل مع التوتر، يصبحون أكثر قدرة على التركيز.

تحقيق الاستقرار العاطفي: الدعم النفسي يخفف من حدة المشاعر السلبية مثل الخوف والقلق.

ثانيًا: دور الأسرة في تخفيف الضغوط

تلعب الأسرة دورًا محوريًا في توفير بيئة داعمة تساعد الأبناء على اجتياز فترة الامتحانات بنجاح. ومن أهم ممارسات الأسرة في هذا السياق:

خلق بيئة هادئة: يجب أن توفر الأسرة مكانًا مناسبًا للمذاكرة، بعيدًا عن مصادر الإزعاج والضوضاء.

التشجيع الإيجابي: الكلمات الداعمة تعزز من دافعية الأبناء وتقلل من شعورهم بالضغط.

الاستماع لمخاوفهم: عندما يشعر الأبناء بأن هناك من يستمع لهم ويفهم قلقهم، يقل شعورهم بالعزلة.

تجنب النقد: من المهم أن تتجنب الأسرة استخدام النقد السلبي أو المقارنات مع الآخرين، لأن ذلك يزيد من التوتر.

ثالثًا: استراتيجيات فعّالة لدعم الأبناء نفسيًا وأكاديميًا

1. التخطيط الجيد للمذاكرة

يساعد تنظيم وقت المذاكرة على تخفيف القلق. يمكن أن تشارك الأسرة في وضع جدول دراسي يوازن بين الدراسة والراحة. يجب أن يتضمن الجدول فترات قصيرة للاستراحة لتحفيز الدماغ على استعادة النشاط.

2. تعزيز نمط حياة صحي

تلعب العادات الصحية دورًا كبيرًا في تحسين التركيز وتقليل التوتر. يمكن للأسرة دعم الأبناء من خلال:

التغذية السليمة: توفير وجبات غنية بالعناصر الغذائية، مثل البروتينات والفواكه والخضروات.

النوم الكافي: الحرص على أن يحصل الأبناء على قسط كافٍ من النوم، لأن السهر يقلل من التركيز.

ممارسة الرياضة: تشجيع الأبناء على ممارسة التمارين البسيطة لتحفيز الدورة الدموية وتقليل التوتر.

3. تعليم مهارات التعامل مع التوتر

يمكن تعليم الأبناء تقنيات تساعدهم على التحكم في قلقهم، مثل:

تمارين التنفس العميق: تساعد على تهدئة الجهاز العصبي.

التأمل والاسترخاء: جلسات قصيرة من الاسترخاء تحسن من الحالة المزاجية.

التفكير الإيجابي: تشجيع الأبناء على التركيز على نقاط قوتهم بدلًا من مخاوفهم.



4. التواصل المفتوح

يعد الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء وسيلة فعّالة للتخفيف من التوتر. يجب أن يشعر الأبناء بأنهم قادرون على التعبير عن مخاوفهم دون خوف من التوبيخ. يمكن أن يساعدهم ذلك على الشعور بالدعم والطمأنينة.

تحفيز الطفل للمذاكرة

5. تقديم الدعم العاطفي

أحيانًا، يكون الأبناء بحاجة فقط إلى عناق أو كلمات طمأنة. عبارات مثل "نحن نثق بك" أو "أداؤك لا يحدد قيمتك" تعزز من شعورهم بالأمان.

6. الابتعاد عن الضغوط الزائدة

يجب على الأسرة تجنب تحميل الأبناء توقعات عالية تفوق قدراتهم. من المهم أن يشعر الأبناء بأن الأسرة تدعمهم بغض النظر عن النتائج.

7. مكافأة الجهود بدلًا من النتائج

بدلًا من التركيز على النتائج النهائية، يمكن للأسرة أن تشجع الأبناء على بذل الجهد. هذا يخفف من الضغط المرتبط بالمنافسة ويعزز من تقدير الذات.

رابعًا: تأثير الدعم النفسي على النجاح الأكاديمي

عندما يحصل الأبناء على الدعم النفسي المناسب، يصبحون أكثر قدرة على التركيز والتحصيل الدراسي. إن تقليل التوتر يساعدهم على استيعاب المعلومات بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر حكمة خلال الامتحانات. كما أن الدعم النفسي يعزز من مهاراتهم الاجتماعية، مما ينعكس إيجابيًا على تعاملهم مع المعلمين والزملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.