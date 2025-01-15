وكيل صحة الدقهلية يتابع أعمال تطوير مستشفى السنبلاوين (صور)

تفقد الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية اليوم أعمال تطوير جناح العمليات بمستشفى السنبلاوين، والذي سيضم 3 غرف عمليات مجهزة لإجراء جراحات القسطرة والقلب المفتوح فى خطوة هى الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة.

وكيل صحة الدقهلية يتابع اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد المقرر افتتاحها خلال أيام



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة للمستشفى للاطمئنان على انتظام سير العمل ومراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة.

تفقد مدكور خلال الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، حيث تابع الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد



كما تابع وكيل الوزارة اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد وإذابة الجلطات الدماغية بمستشفى السنبلاوين والمقرر افتتاحها ودخولها حيز التشغيل خلال أيام.

تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوى جيد ولائق



وخلال جولته حرص وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى على استطلاع آراء المواطنين فى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا أن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوى جيد ولائق هو هدفنا الأساسي ليصل المريض لمرحلة الرضاء التام عن الخدمة الطبية المقدمة له.

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