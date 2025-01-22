الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفلسطينيين ببلدة برقين في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي،
الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

تشهد بلدة برقين غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة اشتباكات عنيفة بين القوات الاحتلال الإسرائيلية وفلسطينيين.

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفلسطينيون

وأظهر مقطع فيديو متداول، فلسطينيين محاصرون في غرب جنين وهم يرفضون تسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية التي تحاصر المكان.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنزل المحاصر في بلدة برقين.

في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليان أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود استهدفت أكثر من عشرة مسلحين في جنين.

غارات منذ بدء عملية الجدار الحديدي

وزعموا أنه منذ بدء عملية "الجدار الحديدي" الثلاثاء، تم تنفيذ غارات جوية على بنية تحتية لمسلحين، حيث فجرت القوات أيضا عبوات ناسفة، تم زرعها في المنطقة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من الأربعاء، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار نفذت غارة في جنين.

 

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