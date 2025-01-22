من يارين إلى الضهيرة، الاحتلال ينتهي من بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان

أكملت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بناء الجدار الأسمنتي على طول الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، بدءا من منطقة يارين وصولا إلى الضهيرة.

بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية صعدت اليوم من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون.

وأضافت الوكالة: "أنهى العدو بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة".

انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضى لبنان المحتلة

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد في وقت سابق، تمسك بلاده بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من أراضيها المحتلة.

وقال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي".

اتفاق وقف إطلاق النار

وأوضح أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر استمرارًا لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وجيش الإحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.



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