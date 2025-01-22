الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

الفتح يحقق فوزه الأول مع جوميز على ضمك في الدوري السعودي

ضمك
ضمك

فاز فريق الفتح علي نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي

وسجل نيكولاي هدف التقدم لصالح ضمك في الدقيقة 69، بينما عادل بن دبكة النتيجة لفريق الفتح في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ثم سجل مراد باتنا هدف الفوز للفتح في الدقيقة 90+15 من ركلة جزاء.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفرق الفتح تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وجاء تشكيل فريق ضمك ضد الفتح علي النحو التالي:

حراسة المرمى: فلورين نيتا.

خط الدفاع: ضاري العنزي، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي، رمزي صولان.

خط الوسط: طارق حامد، فيصل الصبياني، نيوكولاي ستانشيو.

خط الهجوم: كيفين نكودو، حبيب ديالو، فرانسوا كامانو.

وجاء تشكيل فريق الفتح ضد ضمك على النحو التالي:

«بيتر سابنوس، عمار الدحيم، جايسون دينايير، حسين الزارعي، ماتياس فرجاس، صهيب الزيد، سفيان بن دبكة، سعيد باعطية، أمين سباعي، مراد باتنا، جانيني تافاريس»

ترتيب ضمك والفتح في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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