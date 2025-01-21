الهلال يكتسح الوحدة برباعية في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على الوحدة بنتيجة 4 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي، والتي تقام على أرض ملعب المملكة أرينا.

وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق ليوناردو، ثم أضاف مالكوم الهدف الثاني بالدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني سجل مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 82، بينما أضاف عبد الله الحمدان الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وجاء هدف الوحدة الوحيد عن طريق جودوين في الدقيقة 89.

تشكيل الهلال أمام الوحدة

وجاء تشكيل الهلال أمام الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - مالكوم.

الهجوم: محمد القحطاني - ليوناردو - الدوسري.

وبتلك النتيجة يعتلي الهلال حاليًا قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز السابع عشر من جدول دوري روشن برصيد 12 نقطة فقط.

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