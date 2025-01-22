وزير الداخلية: ضبط كميات من المخدرات بقيمة 15.7 مليار جنيه

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، باكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه نظرا لما تشهده المنطقة من تراجع أمني، أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد اضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بمتابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها.

وأضاف وزير الداخلية: إن الوزارة تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها 15.7 مليار جنيه، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد، تمهيدًا لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتي تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ28 مليار جنيه.

وأضاف وزير الداخلية، أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على التصدي لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقرًا جديدًا لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم فضلًا عن استحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشري، ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الدولي في مجال المكافحة.

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