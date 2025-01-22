مصدر أمني ينفي ادعاء سيدة بتسبب ضابطي شرطة فى وفاة شقيقها

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بعدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام ضابطى شرطة بالقاهرة بالتسبب فى وفاة شقيقها.



حقيقة فيديوهات ادعاء سيدة بالتسبب فى وفاة شقيقها

وأكد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"، ووالدته - لهما معلومات جنائية)، طرف ثان: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالرأس") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض.

وتم ضبط طرفى المشاجرة واصطحابهما لنقطة شرطة الأسمرات وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية شعر الأول بحالة إعياء وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات، إلا أنه توفى عقب وصوله.

وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه أفادا بأن المذكور يعانى من مرض الصرع وتنتابه حالات إغماء ولم يتهما أحدا فى التسبب بوفاته، وأيد ما سبق أحد شهود الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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