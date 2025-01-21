ضبط مستريحة روض الفرج بتهمة النصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مستريحة روض الفرج لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في تشغيل الملابس والأجهزة الإلكترونية بقيمة 3 مليون جنيه.



تلقى اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام عز رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه عدة بلاغات من المواطنين بقيام سيدة مسجله خطر بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بقصد تشغيلها في الملابس إلا أنها لم تف برد الأموال.

وبإجراء التحريات، تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهمة هاربة بدائرة قسم السلام أول.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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