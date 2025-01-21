الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مستريحة روض الفرج بتهمة النصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه

القبض على مستريحة
القبض على مستريحة روض الفرج بتهمة الاستيلاء على 3 مليين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مستريحة روض الفرج لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في تشغيل الملابس والأجهزة الإلكترونية بقيمة 3 مليون جنيه.


تلقى اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام عز رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه عدة بلاغات من المواطنين بقيام سيدة مسجله خطر بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بقصد تشغيلها في الملابس إلا أنها لم تف برد الأموال.

وبإجراء التحريات، تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهمة هاربة بدائرة قسم السلام أول.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستريحة روض الفرج روض الفرج أمن القاهرة

مواد متعلقة

ادعى فقدان الذاكرة، القبض على مستريح جمع 16 مليون جنيه من الأهالي في قنا

سقوط مستريح الإسكندرية، جمع 24 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها

ads

الأكثر قراءة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك مصر بالفيوم

منوعات

المزيد

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

المزيد
الجريدة الرسمية