ضبط 13 طن ملح وسكر ودقيق في حملات تفتيشية ببلبيس والعاشر

شَنت الرقابة التموينية بإدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز، أسفرت عن تحرير ٢٢ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة.

جنح مركز بلبيس

كما تم تحرير المحاضر (٢٥٦٠١ و٢٥٦٠٢ ) جنح مركز بلبيس وتم ضبط ٤ طن مواد خام مستخدمة في صناعة البلاستيك مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها داخل مخزن تابع لإحدى مصانع البلاستيك.

كما تم ضبط ٥ أطنان ملح سائب يستخدم في تنقية مياة الشرب مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره.

قطاع جنوب الشرقية

قامت حملة تموينية من قطاع الجنوب بحضور رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين العاشر ومفتشي قطاع جنوب بالمرور والمتابعة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية وتم تحرير محضر برقم 224 جنح العاشر ضبط طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخزن دقيق وتم تحرير محضر برقم 225 جنح العاشر.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير محاضر جنح

كما تم تحرير محاضر جنح بأرقام ( 226 / 227 / 228 ) لعدم الإعلان عن أسعار تحرير 5 محاضر إثبات حالة ضد مخابز بلدية مخالفة.

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