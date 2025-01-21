الثلاثاء 21 يناير 2025
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سياسة

الحزب الناصري: العفو الرئاسى عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز حقوق الإنسان

محسن جلال نائب رئيس
محسن جلال نائب رئيس الحزب الناصرى

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب الناصري: إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكرى 25 يناير، خطوة هامة فى مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة فضلا عن مراعاة لظروفهم الإنسانية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بالرسالة الإنسانية وحقوق الانسان. 

اهتمام الرئيس بالإنسان المصري ويضعه في قلب اهتماماته

وأكد أن القرار يكشف مدى اهتمام الرئيس بالإنسان المصري ويضعه في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم

القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة

وتابع إلى أن القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل، للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، لافتا إلى ان لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية. 

 رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

وأضاف أن تلك الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الظروف الإنسانية التي تعكس قيم التسامح والرحمة التي تربينا عليها كمجتمع، لافتًا إلى أن ذلك القرار استكمالا لغيره من القرارات التي تضمنت الإفراج عن الآلاف من المحكوم عليهم.

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الرئيس السيسي العفو الرئاسي احتفالات الشرطة حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة

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