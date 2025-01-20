الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير،وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وجاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025  والذي نص على أن: " يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.وأصدرت الوزارة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

 

 

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

 

وأكد الوزير جبران أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة، بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة رسمية مدفوعة الاجر أحكام قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية شركات قطاع الاعمال العام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وزير العمل محمد جبران وحدات الإدارة المحلية

مواد متعلقة

خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في البوسنة والهرسك

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

وظائف 2025، وزارة العمل توفر 3215 فرصة عمل جديدة

جهود وزارة التعليم العالي لتأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل.. إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة.. وإطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة خلال العام الجاري

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية