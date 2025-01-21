الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1195 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر  رجال الإدارة العامة للمرور،  1195 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

 

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ضبط 6 تشكيلات عصابية و141 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تهريب مواد مخدرة وهجرة غير شرعية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 116 قضية متنوعة

مخالفات الملصق الإلكتروني

 ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 534 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني فحص المركبات مخالفات الملصق الالكترونى مركز معلومات

مواد متعلقة

ضبط 6 تشكيلات عصابية و141 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تهريب مواد مخدرة وهجرة غير شرعية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 116 قضية متنوعة

ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: فتح مستشفيات الشرطة للمواطنين مجانا.. تحريات المباحث في واقعة فيديو منى فاروق.. تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة

تحرير 20 ألف مخالفة تجاوز للسرعة على الطرق خلال 24 ساعة

حريق يلتهم محلا تجاريا في الإسكندرية دون خسائر بشرية

25 يناير، تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة ( فيديو)

حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية وتوابيت في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

من الاستيراد إلى الإنتاج، هواتف سامسونج وشاومي تصنع في قلب مصر

تشييع جنازة ميمي الشربيني بحضور الخطيب وحسن حمدي وحسام غالي

السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية