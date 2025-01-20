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حوادث

أمن القاهرة يعيد طفلا ضل طريقه إلى أسرته فى الساحل

أمن القاهرة يعيد
أمن القاهرة يعيد طفل ضل طريقه لأسرته فى الساحل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته.

إعادة طفل ضل طريقه لأسرته فى الساحل 


تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص – مُقيم بدائرة القسم) بعثوره على طفل أمام العقار محل سكنه.
 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى والد الطفل وتبين أنه (عاطل – مُقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، بإستدعائه حضر وتم تسليمه نجله وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة بدائرة قسم شرطة الخليفة قسم شرطة الساحل قسم شرطة الخليفة

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