كهربا بعد رحيله عن الأهلي: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا، محتاج وقت عشان أستوعب اللي حصل، محمد رمضان خدعني، كلام كولر عني مش مقنع، وبستعد للحدث الضخم

كهربا يفتح صندوق أسراره.. حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا.. كنت بعيط وانا ماشي من المعسكر.. أنا ما غلطتش.. الغلط الكبير هو ترحيلي.. تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي.. كلام كولر مش مقنع.. موسيماني ظلمني ومجدي منه لله

حل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي ضيفا علي برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر وكشف العديد من الأسرار التي تقال لأول مرة.

تحدث كهربا عن كواليس اغلب ازماته خلال الفترة الاخيرة سواء اسباب رحيله عن القلعة الحمراء وتوتر علاقته مع مارسيل كولر وأيضًا أزمة زفاف شقيقته وترحيله من الإمارات.

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وأسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

كهربا بعد رحيله عن الأهلي: هتعب نفسيا ومحتاج شوية وقت عشان أستوعب اللي حصل

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أنه لم يستوعب بعد رحيله عن النادي الاهلي لانه عشقه وحبه الكبير.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: ها تعب نفسيًا وهحتاج شوية وقت علشان أستوعب رحيلي عن الأهلي".

وأضاف كهربا لفايق حول سبب رحيله: "ما حدش يعرف أنا مشيت ليه غير اللي فيها ومش هكلم لأن دي كواليس بيني وبين النادي".



بيجهزوني للحدث الضخم، تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أن إعارته هي فترة لاستعادة الثقة ومستواه مرة أخرى.

وقال كهربا: خروجي من الأهلي إعارة والعودة مع كأس العالم للأندية بعد أن أستعيد ثقتي بنفسي ومستواي لأن مونديال الأندية حلم حياتي وأنا اتابع بدنيا مع كابتن شريف علاء".

وتابع: إن شاء الله هرجع أقوى من الأول واستعيد الثقة لأني محتاج أسترجعها بسبب عدم مشاركتي مع الأهلي".



كهربا يكشف أسباب توتر علاقته مع كولر

كشف محمود كهربا أسباب توتر علاقته بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مؤخرًا.

وقال كهربا: كنت ماشي كويس لحد ما كولر جاب موديست وبعدها بدا يعتمد عليه بشكل اساسي".

وتابع كهربا : "أنا كسرت الدنيا وكنت متألق بكرم من ربنا وزملائي حتى جاء موديست وأنا عاطفي جدا وبحتاج تعامل نفسي خاصة انني كنت بتدرب بشكل جيد وفي نفس الوقت بعيد وكمان شايف إني افضل من موديست".

وأضاف: أنا لاعب بتاع مباريات تزيد لياقتي البدنية بالمباريات لكن ليس بالتدريب، مع التدريب البدني بالأحمال ممكن أتعرض للإصابة بعكس المشاركة في المباريات".

واستكمل:كنت شايف نفسي أحسن لأني لاعب ماتشات وممكن أجيب هدف في أي وقت"

كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته

كشف كهربا موقفه من زفاف شقيقته الذي كان السبب الرئيسي في توتر علاقته بكولر المدير الفني.

وقال كهربا: لو اتكرر موقف فرح أختي هعمله تاني هنتكلم واقع ولا اي كلام.. أهلي رقم واحد في حياتي ثم الكورة واختي هي سندي وتم تأجيل الفرح عدة مرات وفيه اثنين مهاجمين في الفريق ولو اتكرر الموقف هكرره تاني مفيش موقف هيتغير"

وأضاف:"قلت لمستر كولر دي اختي مش صغيرة وهي كل حياتي ولازم احضر الفرح قلي هفكر في الموضوع وبعدين قال لي تمام بس انت هتكون رقم 3".

وتابع كهربا:" والله كنت ناسي ان هو قال عليا رقم 3 وانت فكرتني بس ده الموقف وقال فيه انني المهاجم رقم 3 قبل ما يقوله في المؤتمر الصحفي".

وأوضح أنه قدم مستويات طيبة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وأسهم في تتويجه باللقب القاري الموسم قبل الماضي بعد نهاية إيقافه.

واشار: "فوجئت بعدم مشاركتي باستمرار بعد التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، وهو ما أثر بوضوح في أدائي مع الفريق".

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي

كشف محمود كهربا أنه حاول التحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر لمعرفة سبب ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في المباريات.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق: كلام كولر مكنش مقنع كان بيتوهني في الكلام كل مرة أقعد معاه فيها ".

وتابع كهربا : “كل كلام كولر اتمرن كويس وده عكس الواقع أنا بتمرن كويس جدًّا كمان”

وعن علاقته بوسام أبو علي مهاجم الاهلي قال:"علاقتي به جيدة جدا وهو مهاجم متميز وتألقه لا يضرني طالما في مصلحة الفريق وليس له علاقة بابتعادي عن المباريات ودائمًا لو وجدت النصيحة أعطيها له وهو يتقبل كلامي بصدر رحب ".

كهربا: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا وأخدت 3 أقراص منوم علشان ما أصحاش تاني

وكشف كهربا كواليس إضاعة ركلة جزاء خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال كهربا: “والله العظيم لحد دلوقتِ ما قادر أتعافى من ماتش باتشوكا يوم ما ضيعت ضربة الجزاء ده روحت خدت منوم عشان ما أصحاش تاني”.



وتابع: "اللعيبة أخدوا مني التليفون ومسحوا جميع الأبلكيشن والسوشيال ميديا ما عدا الواتساب أمام عاشور جالي أول لاعب خد منى التليفون ومسح كل حاجة".

وأضاف: "أنا قلت عايز يوم القيامة يقوم وأخدت 3 أقراص منوم من غير رأي الدكتور عشان مصحاش وطلبت من عمر الساعي يروح ينام مع غرفة تانية".

واستطرد: "لقد مررت بجميع أنواع الضغط لكن هذه المباراة لم اتخطاها وكان نفسي اوصل النهائي واصالح جماهير الأهلي".

وأردف:"رقمي اتوزع ولقيت حوالي 10 آلاف رسالة أغلبها شتايم لدرجة إني مسحت واتساب من تليفوني".

واشار: "أنا كنت داخل الشوط ضربة الجزاء دي في النص والشناوي نصحني بده والله ما أعرفش راحت كده ازاي"

كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري

كشف لاعب النادي الأهلي لأول مرة كواليس ترحيله الى مصر بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وقال كهربا: كهربا: اقسم بالله ما حصل اي شتايم ولا الفاظ خارجة زي ما اتقال..انا كنت منفعل علي المدير الفني كولر بعد المباراة لعدم مشاركتي وانا مع زملائي اللعيبة كابتن محمد رمضان سمعني وانا منفعل فقال لي أنت موقوف قلت له تمام"

وأضاف كهربا: قلت لكابتن رمضان تمام وتحت امر حضرتك وقال لي انت موقوف واحنا في غرفة خلع الملابس وبعدها قال هتمشي من النادي والشناوي خدني ع الباص ورجعنا الفندق"

وتابع:"فوجئت بقرار خصم المليون جنيه وترحيلي الي مصر وابلاغي بالترحيل وعلي الفوز اجتمع جميع لاعبي الفريق مع كابتن رمضان وحاولوا كثيرا اثناءه عن القرار باعتباري لم اخطأ "

وكشف كهربا:"كابتن رمضان ابلغ لاعبي الاهلي انه في حال الفوز بلقب السوبر امام الزمالك سيتم تخفيض العقوبة الي نصف مليون جنيه وعودته الي التمرين مرة اخري بعد العودة للقاهرة ".

وتابع:"هو استغل رغبتهم والحاحهم في العفو عني بتحفيزهم للفوز من اجلي وبصراحة لن انسي هذا الموقف لاعبي الاهلي طوال حياتي".

واستطرد:"كنت بعيط وانا ماشي من المعسكر..انا مغلطتش.. الغلط الكبير هو ترحيلي" وعلي العكس تماما هذا الموقف وطد علاقتي بكابتن رمضان رغم العقوبة وباخد بنصائحه في اشياء كثيرة"

كهربا يعتذر لجمهور الأهلي: مش عارف أنا عملت كده إزاي بس شتمتوني بأمي

كشف محمود كهربا عن استيائه مما فعله بعد مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: "مش عارف انا عملت كده ازاي مع الجمهور بعد ماتش شباب بلوزداد".

وأضاف كهربا: "بس أنا أكتر حاجة زعلتني هي شتيمتي بأمي اللي سمعتها وأنا اتشتمت بأمي كتير أوي".

ووجه كهربا الاعتذار لجمهور الأهلي على أي حاجة ممكن يكون عملها وأغضبتهم.



وتابع: "الجمهور هو اللي رجعني تاني خاصة بعد الإيقاف وليهم فضل كبير عليه وعلاقتي بيهم أبدية وصعب عليَّ عدم رضاهم عني وبشكرهم علي كل الدعم وبعتذر عن اي اساء وحقهم عليه ".

كهربا: موسيماني ظلمني كتير وحسبي الله في هذا المسؤول

أكد محمود كهربا أن موسيماني الجنوب افريقي ظلمه كثيرا خلال توليه قيادة الأحمر

وقال كهربا:" موسيماني ظلمني كتير لدرجة كنت وانا رايح اجيب جول في التقسيمة يصفر مكنش بيحب الجماهير تنادي علي اللعيبة عايز هو وبس"

وعن مجدي عبد الغني قال:" حسبي الله ونعم الوكيل وإن شاء الله ربنا هيجبلي حقي في الدنيا أمام عيني وفي الآخر بسبب العقد بتاعي مع الزمالك العقد كان ممضي من زمان وهو من قام بتوثيق العقد".

كما قال عن أحمد مجاهد:" هو ومجدي عبد الغني ظلموني وحسبي الله ونعم الوكيل".

وعن سيد عبد الحفيظ:" حبيبي وبشكره جدا "

وعن قيمة الغرامات التي وقعت عليه قال:"81 مليون غرامات عليَّ"

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