كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد الرحيل إلى الاتحاد الليبي (انفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: الكشف عن موعد الكشف الطبي لمرموش.. الأهلي يواجه فريقا عربيا بدوري الأبطال والزمالك يهزم إنيمبا.. الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم