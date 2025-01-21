الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كهربا يكشف أسباب توتر علاقته مع كولر (فيديو)

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أسباب توتر علاقته بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مؤخرًا. 

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: كنت ماشي كويس لحد ما كولر جاب موديست وبعدها بدا يعتمد عليه بشكل اساسي".

وتابع كهربا : "أنا كسرت الدنيا وكنت متألق بكرم من ربنا وزملائي حتى جاء موديست وأنا عاطفي جدا وبحتاج تعامل نفسي خاصة انني كنت بتدرب بشكل جيد وفي نفس الوقت بعيد وكمان شايف إني افضل من موديست".

وأضاف: أنا لاعب بتاع مباريات تزيد ليقاتي البدنية بالمباريات لكن ليس بالتدريب، مع التدريب البدني بالأحمال ممكن اتعرض للإصابة بعكس المشاركة في المباريات".

واستكمل:كنت شايف نفسي أحسن لأني لاعب ماتشات وممكن أجيب هدف في اي وقت"

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fibrahimfayek%2Fvideos%2F624183800085231%2F&show_text=false&width=560&t=0

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

 

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد الليبي على التواجد بمقر النادي بالجزيرة أمس الأحد وعقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء. 

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو يوم الأربعاء المقبل وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كهربا محمود كهربا كولر الأهلي النادي الأهلي الاتحاد الليبي الكورة مع فايق أم بى سى مصر اعارة كهربا للاتحاد الليبي

مواد متعلقة

كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد الرحيل إلى الاتحاد الليبي (انفوجراف)

كهربا يظهر مع إبراهيم فايق غدا ويتوجه إلى ليبيا الأربعاء

كهربا يودع لاعبي الأهلي غدًا بعد إنهاء إجراءات انتقاله للاتحاد الليبي

ads

الأكثر قراءة

وكيلة مدرسة التجمع تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

حجز رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 24 ساعة على ذمة التحقيقات

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب

تزامنا مع اجتماع مجلس الزمالك، زيزو يثير الجدل بصورة على إنستجرام

منوعات

المزيد

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 20-1-2025 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقلل احتمالية حدوث الجلطات الدماغية والقلبية

عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية