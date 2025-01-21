الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

كهربا بعد رحيله عن الأهلي: هتعب نفسيا ومحتاج شوية وقت عشان أستوعب اللي حصل (فيديو)

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أنه لم يستوعب بعد رحيله عن النادي الاهلي لانه عشقه وحبه الكبير.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: ها تعب نفسيًا وهحتاج شوية وقت علشان أستوعب رحيلي عن الأهلي".

وأضاف كهربا لفايق حول سبب رحيله: "ما حدش يعرف أنا مشيت ليه غير اللي فيها ومش هكلم لأن دي كواليس بيني وبين النادي".
 

https://fb.watch/xezs0mjPo5/

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

 

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو غدا الأربعاء وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 ألف دولار للاعب.

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