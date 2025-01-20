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رياضة

كهربا يظهر مع إبراهيم فايق غدا ويتوجه إلى ليبيا الأربعاء

محمود كهربا
محمود كهربا

يظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثا لفريق الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر 2 غدًا الثلاثاء. 

وعلمت فيتو أن كهربا سيتوجه يوم الأربعاء إلى ليبيا للانضمام لصفوف فريق الاتحاد الليبي الذي نجح في التعاقد مع اللاعب لمدة 6شهور على سبيل الإعارة مقابل 800 ألف دولار للاعب و200 ألف دولار للنادي الأهلي على أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الليبي فور وصوله بعد اجتيازه الكشف الطبي.  

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد الليبي على التواجد بمقر النادي بالجزيرة أمس الأحد وعقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء. 

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

وكان كهربا قد  لعب مع الاهلي  145 مباراة سجل فيهم 48 هدفا وصنع  22 هدفا اي ان اجمالي مساهماته مع الفريق الأحمر وصلت لـ 80 هدف 

فيما حقق كهربا 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

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