5 طرق بسيطة لإصلاح جدول النوم والتخلص من الأرق

الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح ضروري للصحة العامة، حيث يمكن أن يؤثر الحرمان المزمن من النوم على الصحة الجسدية والعقلية ويزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

ولا يعد التخلص من الأرق وقلة النوم لا يتطلب بالضرورة أدوية أو علاج معقد، بل يمكن أن يبدأ بتغيير بسيط في نمط الحياة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

نصائح للتخلص من الأرق

توجد طرق شائعة لبناء جدول نوم يعمل بشكل جيد في معظم الأوقات، لكنها لا تنجح جميعها مع كل فرد، فلا توجد طريقة نمطية تناسب الجميع.

ومع ذلك، هناك بعض النصائح الصحية لوقت النوم وروتين نظافة النوم التي يمكن أن تساعد معظم الأشخاص على ضبط جدول نومهم، وتكون كالآتي:

1. حدد جدولًا ثابتًا

يجب تحديد وقت الاستيقاظ والثابت عليه كل يوم، بما في ذلك أيام العمل والأيام غير العاملة، ويؤدي هذا إلى دفع العقل إلى الشعور بالنعاس في نفس الوقت تقريبًا كل مساء.

بالنسبة لمعظم الناس، يجب أن يكون الحصول على ثماني إلى عشر ساعات من النوم كل ليلة هو الهدف، لذا، إذا كان الشخص يحتاج إلى الاستيقاظ بحلول الساعة 6 صباحًا للعمل، فيمكن محاول النوم الساعة 10 مساءً كل يوم.

2. عدم الاعتماد على الكافيين

يمكن لكمية قليلة من القهوة يمكن أن تكون لها بعض الفوائد الصحية، ولكن لا يجب أن تكون هي الدافع والسبب الوحيد على الاستيقاظ ويعتمد كليًا عليها.

إذا كان الشخص يحتاج إلى الكافيين لإستيقاظ، فربما تكون هذه علامة على أن الشخص لا يحصل على قسط كافٍ من النوم، أو أن جودة النوم غير كافية.

3. روتين قبل النوم

يمكن لروتين قبل النوم بثلاث ساعات أن يرسل إشارات إلى العقل بأن الليل يقترب وأنه وقت النوم.

والابتعاد عن الضوء من اساسيات روتين النوم، حيث يتم امتصاص الضوء من خلال العيون إلى شبكية العين، ويبدأ الدماغ في الاعتقاد بأن الوقت نهار عندما نكون في بيئة مضاءة جيدًا، لذا، قد يكون من المفيد الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية وخفض مستوى الإضاءة في الساعات التي تسبق وقت النوم، وذلك من خلال:

إطفاء التلفزيون

الابتعاد عن الهاتف

استخدام الإضاءة الخافتة

عدم ممارسة الرياضة

تجنب الكحول

4. الاسترخاء والتأمل

يمكن التخفيف من العبء العقلي الليلي بتقنيات الاسترخاء المختلفة، مثل:

يوجا وقت النوم

التأمل

القراءة

5. تجنب القيلولة الصباحية

ينصح أخصائي الرعاية الصحية الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل فرط النوم بأخذ قيلولة قصيرة كل يوم.

بالنسبة للآخرين، يمكن أن تأتي القيلولة بنتائج عكسية بسهولة وتعيق مصابي الأرق عن النوم في الليل.

تؤدي القيلولة إلى إعاقة النوم الليلي لبعض الأشخاص، والنوم الليلي هو النوم الأكثر إفادة للجسم.

لماذا من المهم إصلاح جدول النوم والتخلص من الأرق؟

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يبدو أن الجانب السلبي للأرق ليس أكثر من حالة من الخمول، وولكن ما لا يدركه الكثيرون أن كل خلية صغيرة في الأجسام، بما في ذلك مليارات الخلايا في الأدمغة تحتاج إلى النوم لتعمل بشكل طبيعي.

فتأثيرات الأرق تتجاوز الشعور بالنعاس، ويؤثر الحرمان من النوم على المدى الطويل على أنظمة في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يسبب الأرق مشاكل عديدة في الجسم، مثل:

أمراض القلب

خلل في وظائف المخ

ضعف استجابة الجهاز المناعي

الحوادث والإصابات

تغيرات المزاج وحالات الصحة العقلية

زيادة الوزن

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