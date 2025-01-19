دراسة حديثة: العمل ليلا يسبب اضطرابات النوم وأمراض القلب والاكتئاب

كشفت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف ليلا، قد يؤثر على إنتاجية الموظفين ورفاهيتهم، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة علم النفس المهني.



الحصول على قسط جيد من النوم ليلًا يمكن أن يعيد شحن طاقات المرء ويجهزه ليوم عمل شاق

وقالت الدراسة إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلًا يمكن أن يعيد شحن طاقات المرء ويجهزه ليوم عمل شاق، ولكن الأشخاص الذين يعملون ليلا وفترة مسائية قد يعانون من جداول نوم مضطربة مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأرق أو اضطرابات النوم الأخرى.

وقد درس البحث جداول العمل والنشاط البدني وعادات النوم لأكثر من 1000 عامل من دراسة منتصف العمر باستخدام ستة مؤشرات لصحة النوم، وهي مدة النوم وانتظامه وأعراض الأرق وعادات القيلولة والتعب أثناء النهار والوقت المستغرق للنوم.





بحسب الدراسة التي نشرت علي the times of india تم تصنيف الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم مثالية، والتي تتضمن دورات نوم منتظمة مع مستويات منخفضة من التعب أثناء النهار، على أنهم نائمون جيدون بينما تم وضع أولئك الذين لديهم دورات نوم أقصر ومستويات أعلى من التعب أثناء النهار في فئة النائمين الذين يعانون من الأرق.



وقد تبين أن الموظفين الذين يعملون وفق جداول غير تقليدية، وخاصة أولئك الذين يعملون لساعات ليلية، كانوا أكثر عرضة بنسبة 66% للوقوع في فئة الأشخاص الذين ينامون لتعويض ساعات العمل بسبب نوبات عملهم المسائية.

أكدت الدراسة أن 90% من الأشخاص الذين يعانون من الأرق أعراضًا مستمرة كان لديهم خطر أكبر بنسبة 72% إلى 188% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والوهن

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت ارتباطًا ضئيلًا بين استخدام الكمبيوتر وتدهور صحة النوم.



من المعروف أن الأجهزة الإلكترونية تصدر ضوءًا يمكن أن يعطل النوم، ومع ذلك، يقول الباحثون إن زيادة استخدام التكنولوجيا قد تعوض هذه الآثار السلبية من خلال زيادة كفاءة الموظفين، مما يحمي في النهاية صحتهم أثناء النوم.

نصائح لتحسين النوم



ينصح الموظفون الذين يعانون من الخمول الشديد بأخذ فترات راحة للحركة المنتظمة طوال اليوم حتى يشعروا بالتعب الكافي عند وقت النوم وقد يتجنبون أيضًا مشكلات العضلات والعظام.

يجب على الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الوظائف محاولة صعود السلالم بشكل متكرر بدلًا من المصاعد التي يمكن أن تساعدهم على الحركة.

استخدم مرشح الضوء الأزرق على جهازك لتقليل التأثير على نومك.

يمكن لموظفي نوبات العمل الليلية الحصول على راحة من التعرض للضوء

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