أخبار الفن اليوم: ترشيح الفنان إحسان الترك للمشاركة في مسلسل فهد البطل.. المطرب أحمد جمال يحتفل بخطبته.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تلقى الفنان إحسان الترك ترشيحًا من فريق عمل مسلسل “ فهد البطل”، للمشاركة في العمل الذي يتم تصويره حاليًا بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن طلب من الفنان أحمد العوضي بطل المسلسل أن يتيح له فرصة العمل معه.

ومن جانبه أكد العوضي أنه تم اليوم التواصل مع الفنان إحسان الترك من خلال فريق إخراج مسلسل فهد البطل، لإبلاغه بالدور الذي رُشح له في المسلسل ليبدأ بعدها التصوير بشكل مباشر.

أعلن المطرب أحمد جمال خطبته من خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر أحمد جمال صورة له برفقة خطيبته، وعلق قائلا: حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا وفرح.. عقبالكم جميعًا.

يحيي الهضبة عمرو دياب حفل غنائي في دولة الإمارات وذلك يوم 5 إبريل المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.



وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر وتبدأ من 3800 جنيه و6890 جنيه، هذه هما الفئتين الذين تم الإعلان عنهما حتي الأن علي موقع حجز التذاكر.

يشارك الفنان علاء مرسي ضمن أحداث مسلسل أش أش الذى تقوم ببطولته الفنانة مي عمر والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، ويلعب شخصية طبال ضمن فرقة إش إش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر.





تستعد الفنانة ريم مصطفى لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، والذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد في تعاونها الأول معه، حيث صورت ريم عدد من مشاهدها على مدار الأسابيع الماضية داخل الديكور الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل موضوع عائلي 3، يحظى مسلسل "موضوع عائلي 3" بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العاشق للأعمال الاجتماعية والكوميدية.

وينتظر متابعو المسلسل بشغف عرض آخر حلقات منه لمعرفة نهاية أحداثه، خاصة بعدما خطفت عبلة “رانيا يوسف” إبراهيم “ماجد الكدواني” في الحلقة الثامنة من المسلسل.



يعرض في الوقت الحالي، فيلم الهنا اللي أنا فيه بدور العرض السينمائي، والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت 551,554 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.