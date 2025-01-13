الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أيامنا" كتاب جديد يرصد مسيرة عمرو دياب

غلاف كتاب أيامنا،
غلاف كتاب أيامنا، فيتو

يستعد الكاتب والناقد مصطفى حمدي لطرح أحدث كتبه الذي يأتي بعنوان “أيامنا.. رؤية موسيقية واجتماعية لمسيرة عمرو دياب”، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

كتاب أيامنا 

ويعد الكتاب هو الأول من نوعه في طرح رؤية تحليلية موسيقية واجتماعية لمسيرة الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال رصد المراحل المختلفة في مشواره الفني وتحليل التطور الموسيقي الذي أحدثه في شكل الأغنية المصرية والعربية على مدار ٤٠ عامًا.

ويقول مصطفى حمدي: الكتاب يطرح تحليل مسيرة عمرو دياب على عدة مستويات أبرزها الجانب الموسيقي والفني على مدار المراحل المختلفة في مشواره منذ انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة مطلع الثمانينات وحتى الآن، كما يرصد الكتاب العلاقة بين أغاني عمرو دياب والتحولات التي شهدها المجتمع المصري وتأثير دياب في الأجيال المختلفة خلال أربعة عقود. 

ويوضح مصطفى حمدي سبب اختياره لاسم أيامنا كعنوان للكتاب خاصة وأنها أغنية شهيرة أصدرها عمرو دياب في مطلع التسعينات حيث يقول: “أيامنا عنوان عاكس لعلاقة عمرو دياب بجيلي من المستمعين الذين ارتبطوا بصوت عمرو في مرحلة مراهقتهم وشبابهم، كما أن عمرو دياب نجح بأغانيه أن يكون جزءًا مهمًّا وملمحًا ثابتًا في أيامنا بكافة مواقفها وكأنه يمثل صوت الخلفية الموسيقية المصاحبة لحياتنا اليومية على مدار أربعة عقود”. 

مسيرة عمرو دياب 

ويضيف حمدي: الكتاب يجمع بين عدة زوايا وملامح أبرزها التحليل الموسيقي، وشهادات عدد من الفنانين وصناع الموسيقى المعاصرين لعمرو دياب، بالاضافة إلى عنصر الحكاية الصحفية بجانب الشق الأدبي والروائي، ويرصد الكتاب بشكل مباشر فلسفة عمرو دياب في اختيار الكلمات والألحان، بجانب رؤيته الموسيقية في تقديم الأشكال الغنائية المختلفة، وكذلك قدرته على مواجهة التغيرات التي طرأت على شكل الموسيقى العربية، بالإضافة إلى اسهاماته في نقل الأغنية المصرية من حدود المحلية إلى رحاب العالمية من خلال محاكاته للأشكال الموسيقية العالمية المختلفة.

وتابع حمدي: يتطرق الكتاب أيضا للمرحلة الحالية في مسيرة عمرو دياب وتحليل دقيق لها باعتبارها تمثل مرحلة دقيقة وهامة من مشواره الفني في ظل قدرته على مواكبة التطور الكبير في شكل الأغنية والتعامل مع التحديات التي وقفت حائلًا أمام استمرار الكثير من فناني جيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفى حمدي لطرح كتاب أيامنا مسيرة عمرو دياب عمرو دياب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 القاهرة الدولي للكتاب 2025
ads

الأكثر قراءة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

وزير العدل يتراجع عن مقترحه بشأن التحقيق مع المتهم في غيبة محاميه

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

كيف يتم استجواب المتهمين وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

بسبب استجواب المتهم في غيبة محاميه.. خلاف «حكومي - حكومي» أمام جلسة النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وزير العدل يقدم مقترحًا.. والمجلس يوافق على المادة بدون تعديل

كرة اليد، موعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم والقناة الناقلة

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية